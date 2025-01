Europa.today.it - You 5: svelati il trailer e la data di uscita del gran finale di serie

Quando esce You 5 su Netflix? Quando rivedremo per l'ultima volta Penn Badgley nei panni di uno dei personaggi più controversi e affascinanti del piccolo schermo, Joe Goldberg alle prese con i suoi demoni interiori, i suoi crimini e il suo atto? Se finora non potevamo ancora rispondere a.