Wall Street spinge i mercati europei | Parigi in testa con titoli del lusso

La forza di ieri dicontinua a sostenere iazionari, che dopo l'avvio continuano la loro seduta con andamenti comunque piuttosto diversi. La Borsa migliore è infatti ampiamente quella di, che sale dell'1,5% sostenuta soprattutto daidel, con Lvmh e Kering che crescono del 7%. Il settore è spinto soprattutto da Richemont, che detiene marchi come Cartier e Montblanc, che cresce del 16% a Zurigo a 162 franchi svizzeri dopo risultati superiori alle stime degli analisti. La Borsa francese è seguita dal listino azionario di Amsterdam che cresce dello 0,9% e da Piazza Affari che, dopo l'inflazione italiana confermata in aumento di un punto percentuale, segna un rialzo dello 0,7%, con Moncler sempre in corsa dell'8%. Londra sale dello 0,7%, mentre Amsterdam e Madrid sono più caute e ondeggiano attorno alla parità.