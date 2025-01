Fanpage.it - Vitor Roque bocciato dal Barcellona, la moglie chiede il divorzio: “Ha scaricato lo stress su di me”

Leggi su Fanpage.it

Il giovane talento brasiliano, classe 2005,sta vivendo una doppia crisi, sportiva e personale. Ildopo l'arrivo a gennaio lo ha parcheggiato in estate al Betis, bocciandolo. Nel frattempo laDayana, sposata solo un anno fa, ha annunciato via social la decisione di lasciarlo: "Da quando siamo in Europa è diventato duro e maleducato con me. Me ne torno in Brasile"