Messinatoday.it - VIDEO | "Confuso, non è riuscito neppure a dire il suo nome": Fogliani si avvale della facoltà di non rispondere

Leggi su Messinatoday.it

Si è avvalsodi non, non èa riferire le sue generalità ed è apparso molto. Si è concluso in pochi minuti questa mattina al carcere di Gazzi l'interrogatorio di garanzia di Giosuéil 26 enne accusato di aver ucciso la madre Caterina.