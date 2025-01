Leccotoday.it - Via gli alberi morti da Villa Guzzi: al lavoro con l'elicottero

Leggi su Leccotoday.it

ala Lecco. Non per un intervento medico, tant'è vero che il mezzo aereo utilizzato non è del classico colore giallo di quelli Areu, ma per la rimozione delle piante morte che fanno parte del parco di, lì dove sono presenti anche vari orti assegnati dal Comune di.