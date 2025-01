Casertanews.it - Via all'abbattimento della scuola superiore con i fondi del Pnrr per 11 milioni di euro

Hanno preso il via le demolizioni per il progetto die ricostruzione dell'istituto "Caso" di Piedimonte Matese. Prende, quindi, il via la fase operativa del cantiere relativa all'intervento finanziato con idelper oltre 11di: il più importante in provincia.