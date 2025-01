Liberoquotidiano.it - Venezuela: Casini, 'bene Tajani su Trentini, altri italiani nella sua situazione'

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Aderisco volentieri all'appello che il Ministro degli Esteri Antonioha formulato chiedendo riservatezza mentre sono in corso le necessarie interlocuzioni con le Autoritàne per la liberazione del nostro cooperante, Alberto". Lo dice Pier Ferdinando."Mi sento però in dovere di ricordare pubblicamente che vi sonodetenuti con passaporto italiano, come Americo de Grazia, del quale il nostro Parlamento ha più volte sollecitato la liberazione. Sono certo che la Farnesina e le Autorità italiane terrannomassima considerazione tutti i nostri connazionali che vivono ingiuste situazioni di privazione della propria libertà", aggiunge