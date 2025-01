Ilrestodelcarlino.it - Vendite in lieve crescita,. Dacia sul podio

Nel corso del 2024 nel territorio provinciale di Forlì Cesena sono state vendute 8.324 auto, in aumento rispetto alle 8.050 del 2023. I dati Unrae indicano che come dodici mesi fa, in cima alle preferenze degli automobilisti si conferma il marchio, risultato quello con più immatricolazioni, con ampio margine sulla ‘concorrenza’.ha per di più implementato i suoi numeri, passando dai 769 veicoli del 2023 agli 818 dell’anno appena concluso. Conferme anche al secondo posto, che resta prerogativa di Volkswagen, anch’essa ine passata dai 654 veicoli del 2023 ai 733 del 2024. Segue Ford, che con 509 immatricolazioni supera di un’incollatura Toyota, arrivata a 506. A pagarne le spese è stato il marchio Fiat, che aveva chiuso il 2023 al terzo posto della classifica provinciale, frutto delle 555 immatricolazioni registrate e che invece a fine 2024 si è trovata quinta, a quota 469.