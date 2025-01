Liberoquotidiano.it - Usura, 'prestiti' con tassi fino al 40%: due arresti a Casal di Principe

i compresi tra il 25 e il 40%: da un 'prestito' di 500 euro, l'ammontare del debito ha raggiunto circa 14mila euro. Adi, in provincia di Caserta, i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di 2 indagati ritenuti responsabili died estorsione con l'aggravante del metodo mafioso, in concorso con altri due indagati a piede libero.Vittime imprenditori in difficoltà economiche o persone in grave stato di bisogno che avrebbero avuto la necessità di quelle somme per assicurare le primarie esigenze di vita al proprio nucleo familiare. L'attività svolta, che ha consentito di ricostruire minuziosamente il giro di denaro nonché la violenza esercitata dai due indagati per assicurarsi il guadagno, ha raccolto elementi emersi dalle intercettazioni e dalle perquisizioni svolte a riscontro, al termine delle quali è stato rinvenuto il libro mastro nel quale risultavano annotati tutti i corrispettivi di denaro in ingresso e in uscita.