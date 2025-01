Tpi.it - Un passo dal cielo 8: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Undal8: leStasera, giovedì 16 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi Undal8, l’ottava stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Marianna Vanoni, una giovane veterinaria, viene trovata senza vita in un sentiero di montagna. I sospetti ricadono su Marco Rho, un vecchio pastore, denunciato dalla vittima per stalking. Le indagini però portano i nostri molto più a fondo: la ragazza era stata coinvolta, suo malgrado, in una truffa più grande di lei. Intanto, Manuela cerca di aiutare Nathan a fare chiarezza sul suo passato, mentre Vincenzo vede la sua vita stravolta ma, grazie a Carolina e Huber, cerca di affrontare una quotidianità diversa.