Foggiatoday.it - Un contenzioso dietro l'edificio dei tragici accadimenti: il Comune dà il via ai lavori di messa in sicurezza

Nel giro di tre anni un ragazzo e una ragazza hanno scelto quel luogo per togliersi la vita, ma da parecchi anni la struttura di via soldato Massa a San Giovanni Rotondo era finita al centro di alcune polemiche per lo stato di abbandono in cui versava. Era diventato ricettacolo di rifiuti, luogo.