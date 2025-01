Frosinonetoday.it - Un centro Alzheimer negli immobili confiscati alla criminalità organizzata

Leggi su Frosinonetoday.it

E' stata firmata nei giorni scorsi, la convenzione per la cessione in comodato d’uso degli, siti in via Bagnatore a Ferentino.Due ville più un ulteriore immobile tecnico destinati ad ospitare unDiurno, per persone affette dal.