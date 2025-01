Strumentipolitici.it - Tunisia e Italia firmano nuovi accordi per rafforzare il partenariato strategico

In una dimostrazione di crescente collaborazione,hanno siglato una serie di importantiche riguardano diversi settori strategici. Lo ha annunciato il ministro degli Esterino, vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tunisino, Mohamed Ali Nafti, in visita ufficiale a Roma.Gli obiettivi degliGliriguardano il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione che abroga e sostituisce l’accordo vigente, risalente al 2004, anche alla luce dell’esigenza di allineare questa tipologia dialla normativa nazionale ed europea in materia di gestione dei dati personali.La seconda intesa “riguarda la transizione energetica con l’obiettivo di favorire gli investimentini nella produzione di energia rinnovabile ine lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione energetica fra i due Paesi, in piena sintonia con i principi e gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa”, ha dichiarato il ministro Tajani evidenziando infine che la dichiarazione congiunta, documento dal valore politico, “prevede l’impegno da partena a finanziare progetti fino a 400 milioni di euro, dei quali 320 a credito d’aiuto e 80 a dono, tra risorse della cooperazione allo sviluppo e risorse del Fondo per il Clima”.