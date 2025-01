Ilfattoquotidiano.it - Trovato un cadavere nel Tevere: è Suzana Kocibelli, la 63enne scomparsa il 10 gennaio

L’hanno ritrovata nella diga della centrale dell’Enel sotto il Grande raccordo anulare. È finita nel peggiore dei modi ladi, laalbanese dispersa dalla notte tra il 9 e il 10.Il suoè stato rintracciato nel pomeriggio di mercoledì nelle acque del, vicino a Castel Giubileo, nella zona di Roma Nord. Da un primo esame medico legale, il corpo risulta privo di segni di violenza.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Cassia e la squadra rilievi del Nucleo Investigativo di via In Selci. Toccherà a loro ricostruire cosa è accaduto alla donna, la cuiera stata denunciata dai familiari che aveva spiegato come, collaboratrice domestica e residente a Prima Porta, non avesse con sé né cellulare né documenti.