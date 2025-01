Treni, Salvini "Grave se opera di qualcuno per battaglia politica"

Leggi su Liberoquotidiano.it

ROMA (ITALPRESS) – “La procura e le forze dell'ordine stanno indagando: ogni tanto qualche incidente può accadere, però avere una serie di eventi, in orari precisi e in giorni conseguenti, qualche dubbio l'ha fatto venire. Penso che ci sia materiale su cui le forze dell'ordine stanno ragionando e lavorando: sarebbe gravissimo che, per faree per attaccare il ministrodanneggiasse la giornata a lavoratori, studenti, pendolari e turisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ospite a “Cinque minuti” su Raiuno. “Sarà una coincidenza, però oggi che è il primo giorno dopo la presentazione dell'esposto non c'è stato nessun problema: il tasso di puntualità entro i 5 minuti deiregionali è stato del 92%”, ha sottolineato.