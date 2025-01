Ilfattoquotidiano.it - Treni nel caos, l’esposto di Ferrovie sembra una mossa politica per aiutare il ministro in difficoltà

di Giovanni M. Ci risiamo.Giorni e giorni in cui i pendolari vivono nell’incubo di non poter programmare nulla per paura di non arrivare in orario perché non si sa quale disavventura potrebbe succedere lungo la rete ferroviaria. Siamo già a conoscenza del fatto che l’allergia ai giornalisti è cosa nota per certi esponenti di governo, ma che addirittura davanti a un question time ilSalvini mandi qualcun altro al suo postoquasi una barzelletta. L’altro giorno l’avevo anche scritto e ho provato anche ad analizzare bene tutta la disastrosa situazione dei nostri binari che, in parte, rimango dell’idea che non sia completamente imputabile all’attuale(seppur responsabile vista la carica che a me pare stia dimenticando di ricoprire). Mentre si avvertono terremoti agli alti vertici delle società coinvolte neldelle, viene presentato un esposto alla Digos da parte di FS per opportune verifiche dei fatti che sono sopraggiunti negli ultimi giorni e che portano il Dicastero a evocare una sorta di sabotaggio alle sue spalle, all’estero, si continua a investire e grandi sono i titoli che si susseguono in pompa magna per le nuove imprese del gruppo ferroviario tricolore: da Iryo in Spagna a Hellenic Train in Grecia.