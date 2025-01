Quicomo.it - Tragedia in Brianza: pitbull sfugge al guinzaglio, un bassotto muore e la proprietaria finisce in ospedale

Leggi su Quicomo.it

Momenti di paura oggi, giovedì 16 gennaio, a Seregno, in, alle porte del Comasco. In pochi secondi, unè sfuggito al controllo dellain via Giorgione, seminando il caos.Il molosso, ha puntato due bassotti aldi un passante, aggredendoli violentemente.