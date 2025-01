Salernotoday.it - Traffico e code sul viadotto Gatto: ancora disagi in zona Porto

Leggi su Salernotoday.it

e caos sul, in direzioneCommerciale. Inevitabili, anche in questa giornata, gravi ripercussioni sulla viabilità cittadina, in particolare nel tratto che collega Vietri a Salerno. Accorato, dunque, l'appello al Comune affinché si studi e si attui in tempi.