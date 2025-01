Torinotoday.it - Torino-Pinerolo, incendio furgone nello svincolo di Piscina: traffico bloccato

Leggi su Torinotoday.it

in fiamme lungo la, in direzione di, all'altezza dellodi. Nessuna persona è rimasta ferita.nel tardo pomerigio di giovedì 16 gennaio in direzione di(si sono formati alcuni chilometri di coda) e rallentamenti al.