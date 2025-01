Tony Effe | la romantica dedica a Giulia De Lellis fa impazzire i fan

Leggi su Dailynews24.it

Nonostante le voci critiche e i giudizi di chi non ha mai visto di buon occhio la loro relazione, l’amore traDesembra prosperare giorno dopo giorno. La coppia, che da qualche mese ha ufficializzato la propria storia, continua a far parlare di sé, ma questa volta per i gesti .L'articolo: laDefai fan