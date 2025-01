Tg Green 16 gennaio – Il 2024 super caldo primo anno oltre 15 gradi

Lapresse.it - Tg Green 16 gennaio – Il 2024 super caldo, primo anno oltre 1,5 gradi

Ilè l’piùdi sempre, e l’analisi di Copernicus lo registra anche come il1,5di aumento medio delle temperature; l’appello dei Frati di Assisi a offrire il proprio contributo per rispettare la natura (‘essere buoni cristiani significa essere anche buoni ecologisti’); e il rapporto della Fondazione Symbola che racconta l’Italia e l’economia per il futuro. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tgdi questa settimana.