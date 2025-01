.com - Terza Categoria / Coppa Marche, Largo Europa e Serra Volante volano ai quarti di finale: i risultati degli ottavi

Ilsi accontenta dello 0-0 a Maiolati e passa il turno, ladomina la Sammartinese e festeggia, la regola dei gol in trasferta penalizza Urbanitas Apiro e Valle Del Giano, che non vanno oltre il pareggio: il ritornodidie il quadro deiVALLESINA, 16 GENNAIO 2025- Laci ha regalato una bella serata di calcio anche in un freddo mercoledì di gennaio, con il ritornodidi.Stiamo entrando nella fase cruciale della competizione dato che, dopo le gare di ieri sera, sono soltanto otto le squadre ancora rimaste in gioco, qualificate aidiche si preannunciano entusiasmanti.Ritornotra gioia ed amarezza per le squadre del girone C. Ilsoffre allo Scirea ma riesce a tenere lo 0-0 e, forte del 2-1 del Mosconi all’andata, si qualifica al turno successivo.