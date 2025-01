Terna nel 2024 consumi elettrici in aumento del 22 per cento

Lettera43.it - Terna, nel 2024 consumi elettrici in aumento del 2,2 per cento

Secondo le rilevazioni di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, nelitaliani sono aumentati del 2,2 perrispetto al 2023, attestandosi a 312,3 miliardi di kWh (con punta oraria massima di 57,5 GW registrata il 18 luglio dalle 15 alle 16). Lo scorso anno le fonti rinnovabili hanno registrato il dato più alto di sempre di copertura della domanda, pari al 41,2 per(rispetto al 37,1 perdel 2023). Il valore è ingrazie al contributo positivo, in particolare, della produzione idroelettrica e fotovoltaica. L‘incremento tendenziale della domanda elettrica è il risultato di variazioni positive in quasi tutto il corso dell’anno, in particolare nei mesi di luglio e agosto, caratterizzati da temperature superiori alla media decennale.