Quotidiano.net - Tentato incendio alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo: fermato 30enne

Unè stato sottoposto stamani a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa diaggravato dalle finalità eversive, per l'atincendiariodeidiSanavvenuta nella notte tra il 12 e il 13 gennaio scorsi. L'uomo, si spiega in una nota della procura, "risulta aderente all'area antagonista radicale fiorentina vicina a circuiti anarchici ed il reato risulterebbe essere stato commesso mentre questi si trovava in regime di arresti domiciliari con controllo elettronico".