Tennistavolo Supercoppa. L’Apuania serve il poker

E’ della Apuania Carrara ladi, il trofeo nazionale tra le squadre vincenti lo scudetto e la coppa Italia della passata stagione (entrambi vinti dalla Apuania e quindi il Messina partecipa come seconda classificata in campionato). Tra le mura amiche i carraresi battono i siciliani per 5-3 dopo tre ore di gioco di un incontro molto combattuto e avvincente.si porta subito sul 2-0, prima con Tomislav Pucar che batte Ivanov Niagol Stoyanov con un 3-0 (11-6, 11-9, 11-8) e poi con Joao Monteiro che deve faticare ma ha la meglio su Tommaso Giovannetti per 3-1 (11-3, 14-12, 8-11, 11-9). I siciliani non ci stanno e accorciano le distanze con Vladislav Ursu che supera 1-3 (7-11, 10-12, 11-5, 6-11) un Mihai Bobocica in serata no. Il portoghese Monteiro (ex di turno) riporta in avanti i suoi, vincendo su Stoyanov 3-1 (11-8, 11-6, 11-13, 11-4) ma sul 3-1 per Carrara arriva la rimonta del Messina che prima accorcia con Ursu che supera Pucar 0-3 (8-11, 13-15, 8-11) e poi con Giovannetti che si impone 1-3 (6-11, 11-9, 8-11, 7-11) su Matteo Mutti.