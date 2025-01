Sport.quotidiano.net - Tennis: in Australia fuori al primo turno nel doppio. Bortolotti: esordio amaro nel Grande Slam

in un torneo delper Marco. Il 33enneta di Reggiolo si è infatti arreso aldel tabellone didell’n Open, cedendo 7-5, 6-4 al termine di un match decisamente equilibrato. In coppia con un Flavio Cobolli non al meglio, che il giorno precedente era uscito in singolare nonostante fosse testa di serie numero 32 del seeding,si è arreso al connazionale Luciano Darderi e all’ecuadoregno Diego Hidalgo: ilset si è deciso nel finale col punteggio di 7-5 in favore degli avversari, che poi hanno fatto il bis nel secondo per 6-4, accedendo alla sfida con la nostra coppia di Coppa Davis, quella composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, freschi vincitori ad Adelaide., chiusa la parentesi "aussie", proverà ora a tornare nei Top 100 della classifica di, dove attualmente staziona al numero 107: per raggiungere, e perché no superare, l’85 centrato lo scorso settembre, occorre far bene nei primi 6 mesi di stagione, dove punti da difendere ce ne sono meno rispetto al finale d’anno.