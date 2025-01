Liberoquotidiano.it - Tennis: Australian Open, Sinner supera Schoolkate in quattro set e vola al terzo turno

Melbourne, 16 gen. (Adnkronos) - Janniksulla Rod Laver Arena si impone inset sull'o Tristannella giornata in cui si concludono i match di secondoall', per accedere al. Il numero uno del mondo ha perso il primo set ma poi si è imposto al quarto con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3 in due ore e 46 minuti. L', numero 173 del mondo, arrivato per la prima volta in tabellone nello Slam di casa grazie ad una wild card ha spaventato l'azzurro strappandogli un set dopo 29 vinti di fila dache perde con un break a zero nell'ultimo game, con il tredicesimo errore gratuito fino a quel momento nella gara. L'azzurro però resetta tutto e nei successivi tre parziali non da' scampo all'o, qualificandosi per la quarta volta aldell'dove l'anno scorso ha conquistato il suo primo titolo Slam.