Tecniche e alimenti per aumentare la produzione di latte materno

Può capitare di avere l’impressione che ilprodotto dal proprio organismo sia insufficiente e ci si domandi cosa ci sia che non va e cosa si possa fare per aumentarne la. In realtà se il bambino non dà segnali di non essere adeguatamente nutrito non c’è motivo di preoccuparsi in quanto la quantità diprodotta è sufficiente. Esistono comunque una serie di fattori che possono provocare la diminuzione della quantità diandando a condizionare l’allattamento al seno. Per le donne che vogliono continuare ad allattare è utile sapere cosa fare per mettere il proprio organismo nelle condizioni migliori per produrree, quindi, perladi.Come avviene ladel?Ilumano, spiega la Cleveland Clinic, viene prodotto dalle ghiandole mammarie (alveoli, dotti lattiferi, areola e capezzolo) presenti all’interno dei seni.