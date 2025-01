Lanazione.it - Tari non pagata al Comune. Ora avvisi bonari ’ai ritardatari’: "Poi via ai decreti ingiuntivi"

Importinon pagati risalenti addirittura al 2019. Ildi Porcari ha approvato le liste di tributi non assolti da alcuni contribuenti per i quali, in caso di ulteriore mancato adempimento, scatterà il definitivo titolo esecutivo e, quindi, il recupero coattivo delle cifre dovute. La conferma arriva dalla determinazione numero 6 dello scorso 13 gennaio. Alle rispettive scadenze, sono stati emessidi pagamento trasmessi ai cittadini a mezzo posta ordinaria. Successivamente, nel corso degli esercizi finanziari dell’Ente 2023 e 2024, a chi non ha adempiuto al pagamento dell’ avvisoo, sono stati trasmessi solleciti di pagamento con raccomandata. Ma nonostante ciò alcuni hanno disatteso il pagamento della tassa rifiuti annualità 2019 e che pertanto per questi soggetti è necessario procedere con l’accertamento per omesso/parziale pagamento e all’ eventuale recupero coattivo del credito.