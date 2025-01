Quotidiano.net - Suprema: la start-up che guida la transizione ecologica con nastri superconduttori

Si chiamaed è la-up innovativa nata come spin-off dell'Enea con l'obiettivo di realizzare il più grande impianto europeo per la produzione diad alta temperatura critica. I materiali realizzati saranno in grado di trasportare energia senza dissipare calore, in settori strategici quali energia, smart grid, trasporti, medicina e aerospazio. Finanziata con 900mila euro da Tech4Planet, il Polo nazionale di trasferimento tecnologico per la sostenibilità promosso da Cdp Venture Capital,- si legge sul periodico Eneainform@ - si posiziona come leader tecnologico e industriale in un settore strategico per la sostenibilità energetica e laè stata fondata da quattro ricercatori del Dipartimento nucleare dell'Enea - Andrea Augieri, Fabio Fabbri, Francesco Rizzo e Giuseppe Celentano - con oltre 20 anni di esperienza nella ricerca sui materiali superconduttivi innovativi per applicazioni scientifiche e industriali.