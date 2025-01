Sport.quotidiano.net - Successo col brivido per l’An Brescia. Savona battuta 8-7

Una parata di Baggi-Necchi a trenta secondi dal fischio finale regala aluna bella vittoria con. A due giorni dal confronto con Recco, è sicuramente il momento più alto della stagione della squadra del Cidneo, che vendica il ko in semifinale dello scorso anno e si conferma imin campionato. Contro ogni previsione. 8-7 il finale di una gara senza esclusione di colpi, decisa dal parziale di 2-0 in apertura di ultimo quarto di gioco, firmato da Balzarini. E’ il numero cinque il grande protagonista con una tripletta che arriva nel momento più indicato, con bomber Del Basso non disponibile e Max Irving fermo a zero. A segno pure Faraglia, Gianazza, Giri, Alesiani e Ferrero. Sabato, alle ore 15, il confronto in casa della Pro Recco. Sepuò davvero sognare, lo scoprirà a breve, contro gli eterni rivali.