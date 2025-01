Sbircialanotizia.it - Strage di Bologna, Cassazione conferma ergastolo per l’ex Nar Cavallini

Diventa definitiva la condanna per l'imputato nel processo per ladel 2 agosto 1980 in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite Diventa definitiva la condanna all’perNar Gilbertoimputato nel processo per ladel 2 agosto 1980 alla stazione diin cui morirono 85 persone e .L'articolodiperNarè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.