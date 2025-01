Genovatoday.it - Spostano auto in zona più buia per rubare all'interno, denunciati

La polizia ha denunciato un 41enne genovese e un 44enne di origini nigeriane senza dimora per tentato furto aggravato in concorso.Intorno alle 18.30 di mercoledì 15 gennaio 2025 la sala operativa ha inviato un equipaggio del commissariato Centro in corso Dogali su segnalazione di un residente.