Ilpiacenza.it - Sottoscritto un nuovo contratto per 400 lavoratori delle case di riposo

Nella provincia di Piacenza, il rinnovo delUneba, scaduto nel 2019, riguarda più di 400 lavoratrici edel settore socio-sanitario e assistenziale, in realtà note, quali, per esempio, il Verani di Fiorenzuola, la Madonna della Bomba, Cra San Giuseppe, Cra ex Maruffi, Pio.