Sondriotoday.it - Sondrio, da lunedì al via i lavori in via Cesura

Leggi su Sondriotoday.it

Anticipato, l'autunno scorso, dalla sistemazione dell'incrocio con via XXV Aprile, è pronto a partire l'intervento complessivo di riqualificazione di viache consentirà di risolvere in maniera definitiva le problematiche derivanti dai vistosi cedimenti della pavimentazione in cubetti di.