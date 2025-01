Oasport.it - Skicross: Jole Galli sbaglia la partenza e conquista la quarta posizione in gara-1 a Reiteralm

si ferma sul più bello. L’azzurra ha ottenuto lain occasione della-1 valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, disciplina. Una giornata buona quella dell’azzurra che, tuttavia, si è resa artefice di un errore in occasione dellache l’ha corretta a rimanere nelle retrovie per tutta la durata della big finaResta comunque positivo il bilancio dell’atleta italiana che, dopo essere passata brillantemente ai quarti e in semifinale, si è ritrovata in un ultimo atto molto competitivo dove, a seguito di una start section complicata, ha avuto qualche problema di troppo nel segmento inaugurale, rimanendo già molto attardata rispetto alle inseguitrici. Malgrado un ritardo di oltre un secondo rispetto al groppo, la valtellinese ha provato dunque a rimontare, non riuscendo però nell’impresa.