Oasport.it - Sinner vede il bicchiere mezzo pieno: “Felice della mia prestazione, ma posso migliorare”

Leggi su Oasport.it

Jannikfatica ad ingranare per un set e, poi sfrutta il calo del suo avversario e viene fuori alla distanza qualificandosi per il terzo turno degli Australian Open 2025. Il numero 1 al mondo, che ha visto interrompersi la sequenza di 29 set vinti di fila in match ufficiali, si è imposto in rimonta per 4-6 6-4 6-1 6-3 sulla wild card australiana Tristan Schoolkate e affronterà ai sedicesimi di finale l’americano Marcos Giron.“Io non ho giocato tanti tornei juniores, quindi non lo conoscevo. Comunque è sempre difficile giocare contro avversari che non conosco molto bene. Lui all’inizio ha servito benissimo e giocava molto meglio di me. Ovviamente grazie a questo pubblico c’era un’atmosfera incredibile e grazie come sempre per essere venuti. È un posto davvero speciale, soprattutto per gli australiani che giocano davanti al pubblico di casa.