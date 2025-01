Sinner-Schoolkate | orario precedenti dove vederla in tv

Leggi su .com

(Adnkronos) – Torna in campo oggi Jannik. Il tennista azzurro, dopo aver superato Nicolas Jarry all'esordio, sarò impegnato nel secondo turno degli Australian Open contro Tristan, tennista australiano numero 173 del mondo che è riuscito a superare il giapponese Taro Daniel in quattro set nel primo turno. Il match tra Jannike Tristan .L'articoloin tv proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”