Oasport.it - Sinner ha perso un set agli Australian Open: non succedeva da ottobre

Più difficoltà del previsto per Janniknel match di secondo turno degli2025 contro l’o Tristan Schoolkate. Per meriti anche del suo avversario nonché per una poca brillantezza dettata da condizioni ventose che sono sempre stato poco gradite,hail primo set 6-4 contro la wild-card aussie, cedendo addirittura a zero il turno al servizio del decimo game.Dopo 13 partite vinte consecutivamente senza perdere un set, Jannik è stato costretto a cedere al parziale al coraggiosoo che, sulle ali dell’entusiasmo, ha espresso un ottimo tennis, sfruttando anche il fatto di poter giocare senza avere nulla da perdere.Pertanto, si è verificato un qualcosa che non accadeva da 102 giorni, vale a dire unche ha dovuto lasciare una frazione al rivale.