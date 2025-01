Trevisotoday.it - Silea si conferma "Città che legge" per il triennio 2024/2026

Leggi su Trevisotoday.it

è statata “che” per il: rientra tra i 755 Comuni italiani ai quali il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani, a fineha assegnato la qualifica per l’impegno nell’attivare con continuità.