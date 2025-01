Feedpress.me - Sicilia: si è dimessa Giovanna Volo, assessora regionale alla Sanità

Leggi su Feedpress.me

Si èinl'ha rassegnato il mandato nella mani del governatore Renato Schifani. Era stata nominata dal presidente all’inizio della legislatura, come tecnico. embedpost id="1983249" Schillaci (M5s), grave mancanza reagenti per malati tumore «Insuccede che i malati tumorali non possono ottenere degli esami diagnostici per.