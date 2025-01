Anconatoday.it - Si giocavano alle slot i soldi dell’anziano da accudire, due badanti a processo per circonvenzione d’incapace

FABRIANO - Quando sono entrati in casa non credevano ai loro occhi. L’anziano che dovevanodormiva in un letto senza materasso e con addosso solo gli slip e un lenzuolo. È bastato questo per dare credito ad una telefonata anonima arrivata al comando della polizia locale, da una persona.