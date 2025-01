Fanpage.it - Shaila Gatta su Helena Prestes al GF: “Non ha la mamma e il papà? E sti ca**i”. La reazione di Luca Calvani

Leggi su Fanpage.it

In un confronto connella Casa del Grande Fratello,ha rivolto un duro attacco a: "Non possiamo sempre coprire delle cose e giustificarla perché non ha lae non ha il. Siamo tutti liberi di metterci in discussione". Decisa la risposta dell'attore.