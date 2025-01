Napolitoday.it - Sfondano con l'auto la vetrata della filiale Compass del Vomero

I carabinieri sono intervenuti in via Bernini per un tentativo di furto alla. Ignoti a bordo di un'hanno infranto con una spaccata il vetro. I malviventi però non sono riusciti a rubare la cassamatica e sono fuggiti lasciando lì la vettura.Indagini in.