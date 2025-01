Seul Yoon | al via nuovi interrogatori

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.46 L'agenzia anticorruzione sudcoreana (Cio) riprende oggi glidel presidenteSuk-yeol dopo il suo arresto. Dovranno verificare se abbia promosso un'insurrezione con la breve imposizione della legge marziale del 3 dicembre, mentre la Corte costituzionale si avvia a tenere la seconda udienza del processo di impeachment., nel mezzo della peggiore crisi politica da decenni in Corea del Sud, è diventato il primo presidente in carica a finire in manette.