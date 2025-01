Sport.quotidiano.net - Settore femminile. Una nuova e importante collaborazione che porta la firma di Jenny Daamgard

Leggi su Sport.quotidiano.net

"L’obiettivo è quello di incrementare e valorizzare la crescita dela Siena, attraverso un progetto mirato e duraturo nel tempo". Il Siena Calcio e il Siena Calciohanno annunciato ufficialmente l’inizio di "una". "Le due realtà sportive, come si legge in una nota, attraverso l’impegno di(nella foto con Magrini), neo dirigente bianconero proveniente da un’esperienza di spicco a livello internazionale nel calcioe quello di Riccardo Magrini e del suo staff" porteranno avanti un percorso di impulso e sviluppo del calcio rosa.Damgaard, ex manager del Rosengård, è già entrata a far parte, formalmente, dell’organigramma del Siena Fc con lo scopo di "costruire l’areapreparandolo per l’avvio la prossima stagione e lavorando a stretto contatto con il direttore generale Simone Farina e con i suoi collaboratori".