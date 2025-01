Milanotoday.it - Settimana corta a scuola, anche il Boccioni e il Caravaggio 'aboliscono' il sabato

Leggi su Milanotoday.it

A Milanoi liceioptano per la. Entrambi gli istituti a indirizzo artistico, dopo un lungo percorso per l'approvazione e la riorganizzazione, hanno eliminato il. Così, dal prossimo anno scolastico gli studenti non andranno anel sesto.