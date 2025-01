Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, il governo rifiuta di garantire l’indipendenza dei pm: bocciato l’odg dei 5 stelle. “Hanno gettato la maschera”

Il centrodestra non promette diindagini una volta che latra giudici e pubblici ministeri diventerà legge. La maggioranza ha respinto un ordine del giorno, presentato dalla deputata del Movimento 5Valentina D’Orso al ddl costituzionale approvato in prima lettura alla Camera, che impegnava ilad “astenersi da qualsiasi iniziativa, legislativa e non, volta a indebolire o compromettere il principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero e il divieto di interferenza degli altri poteri nella conduzioneindagini”.Insomma, si chiedeva una rassicurazione sul fatto che lo scopo ultimo della riforma non sia quello di controllare le inchieste, come invece temono i magistrati e le opposizioni.