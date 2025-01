Separazione carriere Nordio | orgoglioso sarò quando approvata bene referendum

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 16 gen. (askanews) – “saràma era un mio sogno da 30 anni”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, commenta il primo sì alla Camera della riforma costituzionale della giustizia che introduce ladellesi dice soddisfatto anche per “la maggioranza schiacciante” ottenuta alla Camera, “il percorso è ancora complesso, esito finale secondo me spetterà al popolo con ilanche per una ragione pratica, cioè che una materia così complessa, delicata e di grande sensibilità politica èsi pronunci il popolo”.giudica poi “del tutto fuori luogo le insinuazioni che sia una riforma punitiva della magistratura, ricordo di aver esercitato per 40 anni da pm e sarebbe stato paradossale se proprio io facessi una riforma punitiva verso una categoria a cui mi sento ancora di appartenere”.