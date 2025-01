Quotidiano.net - Separazione carriere dei giudici, primo via libera dalla Camera. Come hanno votato i partiti

Roma, 16 gennaio 2025 –viadei deputati, per la riforma costituzionale proposta dal governo e che prevede ladelleper i magistrati: 174 sì, 92 no e 5 astenuti. Presentata a Montecitorio lo scorso giugno, il suo percorso appare ancora piuttosto lungo: la legge richiede infatti quattro approvazioni in totale (due per ogni), e qualora passasse senza il supporto di almeno due terzi dei parlamentari, sarebbe necessaria anche la convocazione di un referendum. Le novitàNordio: “Magistratura non è indipendente da se stessa” Serracchiani: “Così si indebolisce magistratura” Le novità Qualora diventasse legge, la riforma suddividerebbe i magistrati in due categorie: requirenti e giudicanti. Di conseguenza, verrebbero istituiti due Consigli superiori della magistratura che corrisponderanno alle due tipologie di: la presidenza di entrambe sarebbe di nomina del presidente della Repubblica.